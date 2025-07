Marina di Ragusa, la denuncia di Firrincieli: “Le spiagge rischiano di essere compromesse”

Attualità

Il consigliere evidenzia: "Autorizzate distese di sdraio e ombrelloni approfittando di una vacatio. Il tutto senza regolamentazione. Così non va bene"

Distese di ombrelloni e sdraio sulle spiagge di Marina di Ragusa. Il tutto a pagamento. Lo denuncia il consigliere comunale Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, che chiede al sindaco di intervenire per bloccare qualsiasi altra concessione di nuove richieste (si sa già che ne stanno arrivando diverse nell’apposito ufficio) e di verificare con gli uffici competenti se tutte le pratiche già approvate sono regolari ovvero se sussistano delle anomalie. E, ancora, se sono presenti e in previsione da realizzare dei manufatti lungo le spiagge del Comune ragusano e nel caso in cui non abbiano ricevuto tutti i pareri da parte degli enti preposti se sia opportuno che gli stessi possano essere rimossi nel primo caso o non autorizzati nel secondo.

Il consigliere Firrincieli cerca di chiarire che cosa sta accadendo, anche sul piano politico. “Se continuare a servire la propria comunità – sottolinea Firrincieli – significa, per il sindaco Cassì, approfittando di un Uber che si chiama Forza Italia, eliminare tutte le spiagge libere lungo il litorale di Marina, allora gli chiediamo di rimanere civico, gli chiediamo di non candidarsi a nient’altro e di evitare di produrre danni perché non è un servizio che gli abbiamo richiesto. Non sono contro il turismo o la libera attività, ci mancherebbe altro. Ma la gestione di queste azioni senza alcuna regola non va bene. Non favorisce una crescita ordinata. Prendiamo atto, infatti, di tutta una serie di autorizzazioni fioccate da un giorno all’altro per quella che risulta essere una vacatio politica che, per l’appunto, la mancanza di servizio al proprio territorio sta determinando. Se con titoli strombazzanti nel 2022 si annunciava alla città che era stato approvato il Pudm, il Piano urbanistico del demanio marittimo, cioè il piano regolatore per le spiagge, oggi stiamo raccogliendo gli effetti, secondo noi nefasti, di quelle decisioni che non sono state ancora esitate ufficialmente. Personalmente avevo partecipato a quella votazione inserendo come presupposto, prima in commissione e poi in consiglio comunale, che non doveva essere realizzato alcun altro stabilimento balneare oltre a quelli già autorizzati sul litorale di Marina di Ragusa, da dopo Playa Grande fino ad arrivare a Punta Braccetto”.