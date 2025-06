Marina di Ragusa, le notti brave dei giovani continuano a imperversare. E il degrado avanza

Attualità

La denuncia del consigliere comunale Bennardo che rilancia la necessità di trovare una soluzione

Il problema si è solo spostato. E non si è certo risolto. Le notti brave dei giovani ragusani a Marina continuano a imperversare. A dispetto di qualsiasi ordinanza. Dalla piazzetta di via Genova, ci è spostati al villaggio Gesuiti, accanto ai campetti.

A documentare gli effetti dell’ennesimo sabato sera all’insegna degli eccessi, il consigliere comunale Federico Bennardo. “Con l’ordinanza sindacale “Antibivacco” numero 502, registrata il 29.05.2025, a Marina di Ragusa si voleva porre fine al fenomeno degli schiamazzi e, soprattutto, all’abbandono dei rifiuti in una determinata area. Era stata, insomma, tracciata una sorta di zona rossa non pensando a quelle limitrofe. La comunicazione del sindaco aveva annunciato il giorno dopo “il primo risultato, forse, è già arrivato con gruppi di ragazzi che in queste ore ci hanno chiesto un confronto”. Oggi, 3 settimane dopo, Marina di Ragusa si è svegliata così. Credo che la soluzione al caso, che è sociale, passi da altro. E, soprattutto, non è spostando il problema altrove il modo per ottenere la soluzione sperata. Parlare con i ragazzi, educarli e confrontarsi è qualcosa che si fa molto prima e ripetutamente nel tempo”.

