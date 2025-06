Marina di Ragusa, le notti brave dei più giovani dalla piazzetta via Genova al villaggio Gesuiti: il risultato non cambia

Attualità

Ancora sporcizia in serie e segnalazioni di ciò che non va. La denuncia dei residenti

Un’altra notte brava per i giovani ragusani a Marina. I quali, dopo l’ordinanza del sindaco, si sono spostati dalla piazzetta di via Genova, che veniva lasciata in condizioni di sporcizia uniche, al villaggio Gesuiti, in prossimità dei campetti sportivi. E qui le solite scene già viste. Tanto che alcuni cittadini, già questa mattina, hanno pubblicato le foto dello scempio a cui hanno dovuto assistere. E il commento: “Credo si stia arrivando ad un livello di inciviltà un po’ troppo esagerata. È giusto che vogliate divertirvi, ma con i bidoni a 100 metri di distanza io dubito che sia solo un divertimento personale. A ora di pranzo quando vi sveglierete, interrogatevi un pochino perché forse c’è qualcosa da correggere nella vostra persona”. Insomma, la polemica continua.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA