Marina di Ragusa, Liolà prolunga la stagione estiva

Cultura

Domani sera la presentazione del libro "Nuvole nell'anima" scritto da Lina Colacillo

Un evento Extra, con il sostegno del Cral Unicredit Ragusa, arricchisce la lunga stagione estiva di Liolà. La forza dell’improbabile ma sincera amicizia tra due donne, tanto diverse nel cammino percorso quanto simili nelle sfide da affrontare, è tra le chiavi di lettura di “Nuvole nell’anima”, il romanzo che verrà presentato domani, venerdì 13 settembre, alle 21 a Marina di Ragusa.

Sul palco della rassegna culturale a cura della Pro Loco Mazzarelli l’autrice, Lina Colacillo, dialogherà con Luisa Nifosì. “Un libro che racconta Torino, la mia città d’adozione, e le sfaccettature di una società schiacciata tra social e asfissianti modelli culturali che generano ansia e disagi psicologici perché sopprimono le legittime ambizioni personali”, spiega l’autrice. Abruzzese di nascita, Lina Colacillo dopo essersi occupata di editing e di fotografia ha deciso di mettere a frutto gli studi di scrittura creativa nel suo primo romanzo.

“Capita che le nuvole adombrino le nostre vite, ma appunto perché ‘nuvole’ possono diradarsi e mostrare il cielo: dipende solo da noi. Un fatto può improvvisamente porci davanti ad una realtà senza veli e costringerci a cambiare percorsi. La forza delle donne e la loro capacità di resilienza sono le vere protagoniste di questo romanzo”, dichiarano Caterina Giardina, Elide Poscia e Cecilia Tumino, ideatrici ed organizzatrici di Liolà. L’appuntamento con l’evento Extra è, come detto, per venerdì 13 settembre alle 21 presso il giardino delle Suore del Sacro Cuore, in via Augusta a Marina di Ragusa.