Marina di Ragusa, “Malacarne” in scena

Domani nel giardino delle suore del Sacro Cuore un momento di riflessione per ricordare il giudice Paolo Borsellino

Letture in musica per Liolà. Come ogni anno in occasione dell’anniversario della strage di Via D’Amelio, la rassegna culturale promossa dalla Pro Loco Mazzarelli propone un momento di riflessione per ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta uccisi dalla mafia.

Questo compito verrà affidato a Guglielmo Tasca e Massimo Leggio (nella foto), protagonisti di “Malacarne – L’incredibile storia di Turiddu Malandrinu”.