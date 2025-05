Marina di Ragusa-Malta, il primo viaggio a scopo benefico

Attualità

Tutto confermato. Al via da domani il nuovo collegamento marittimo

Un ponte tra Marina di Ragusa e Malta, fatto d’acqua e di futuro. Al via da domani sabato 17 maggio, con un viaggio a scopo benefico, il nuovo collegamento marittimo tramite il catamarano “Ragusa Xpress” tra il Porto Turistico di Marina di Ragusa e l’isola di Malta, una novità assoluta per la località turistica iblea e per l’intero territorio, che si arricchisce così di un’opportunità strategica di connessione internazionale, turistica e commerciale. Dopo un lungo percorso tecnico e burocratico, sono giunte tutte le autorizzazioni necessarie: il catamarano, veloce ed efficiente, solcherà il Mediterraneo più volte a settimana, garantendo un servizio stabile e confortevole che rivoluzionerà la mobilità marittima tra la Sicilia sudorientale e l’arcipelago maltese.