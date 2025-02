Marina di Ragusa, manca il gasolio alla scuola Quasimodo: Laporta denuncia, il sindaco si scusa

Attualità

Il primo cittadino: "Il problema sarà risolto già in queste ore"

Manca il gasolio e l’impianto di riscaldamento resta fermo. Alunni al freddo, questa mattina, nell’istituto comprensivo Quasimodo (nella foto) di via Portovenere a Marina di Ragusa. La denuncia è del consigliere comunale di Territorio, Angelo Laporta, che ha raccolto le istanze dei genitori.

‘Una vicenda grave e paradossale che coinvolge in maniera diretta l’amministrazione comunale e l’assessorato alla pubblica istruzione – dice Laporta – il Comune non riesce a garantire i servizi minimi essenziali in un plesso scolastico decentrato. L’aspetto ancora più desolante è la cosiddetta manutenzione ordinaria con gli infissi, in alcune aule, che andrebbero risistemati. Le risorse economiche della scuola, evidentemente, non sono sufficienti per rimettere in sesto gli infissi. Tutto ciò è il risultato della disorganizzazione amministrativa, incapacità politica e irresponsabilità nei confronti della scuola e degli alunni. Dopo un’estate ben più lunga del previsto, siamo passati direttamente alla rigidità dell’inverno. Con l’arrivo del freddo non sono mancati i soliti disagi che, come di consueto, hanno coinvolto la scuola”.

“Non è stato avviato nessun piano di manutenzione straordinaria – ancora Laporta – nemmeno per ripristinare le condizioni essenziali per il normale svolgimento delle lezioni. qQuesta amministrazione vive solo di propaganda, di spot preconfezionati tralasciando le problematiche reali e importanti della città. Ma l’assessorato alla Pubblica istruzione conosce le problematiche delle scuole; ha mai fatto un sopralluogo all’interno delle aule?”.