Marina di Ragusa, maxischermo per la finale di Champions

Attualità

L'assessore Digrandi: "Abbiamo accolto le richieste dei tifosi, domani sera sarà attivato in piazza Duca degli Abruzzi"

“A prescindere dal tifo – dichiara Simone Digrandi, assessore allo Sport del Comune di Ragusa – sabato per chi ama il calcio e specialmente quello italiano sarà una importante serata di sport. Con la collaborazione dell’Ufficio Sport abbiamo quindi accolto le richieste di tanti tifosi di installare un maxi schermo pubblico, che sarà posizionato in piazza Duca degli Abruzzi, anche a Marina. Inoltre, diverse attività ristorative daranno la possibilità, in alcuni casi anche lì con dei maxischermi, di assistere alla partita un po’ su tutto il territorio, dalla periferia al centro storico”.

