Marina di Ragusa non c’è pace, ora esce pure l’acqua gialla dalle tubature

Attualità

Il disservizio in alcune zone della frazione. Il consigliere Firrincieli solleva la questione in aula: "Nessuna risposta in merito dal sindaco"

“Acqua gialla in alcune zone di Marina di Ragusa. Seppure sollecitato riguardo alla potabilità o meno della stessa, il sindaco, pur essendo a conoscenza del fenomeno già da almeno una settimana, ha ritenuto opportuno non solo non rispondere al nostro quesito posto in aula ma neppure emettere una specifica ordinanza restrittiva rispetto al consumo dell’acqua in questione. Una situazione paradossale, anzi grottesca, visto che, a tal riguardo, non c’è stata alcuna risposta mentre i cittadini, che ci hanno giustamente riempito di foto emblematiche, pretendono, e noi con loro, di sapere come stanno le cose”. Lo dice il consigliere comunale dei Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, che aggiunge: “E neppure la si può buttare ogni volta in caciara addebitando responsabilità soltanto a Iblea Acque in quanto gestore del servizio. E’ il sindaco, primo responsabile della salute pubblica, che deve dirci se quest’acqua è più o meno idonea per gli utilizzi umani e deve, dunque, intervenire nell’emergenza come, tra l’altro, è stato detto nelle precedenti comunicazioni quando abbiamo chiarito che sull’emergenza idrica ci saremmo attesi un altro tipo di operatività da parte del primo cittadino con la creazione di un centro operativo comunale (Coc) appositamente convocato”.