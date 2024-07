Marina di Ragusa, nuova sede del distaccamento della polizia locale

Attualità

Domani alle 9 l'inaugurazione in via Benedetto Brin 11

Sarà inaugurata domani, giovedì 24 luglio alle 9, la nuova sede del distaccamento della Polizia Locale a Marina di Ragusa. I nuovi locali sono ubicati in via Benedetto Brin n.11, adiacenti alla sede della delegazione municipale, in pieno centro.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Peppe Cassì, l’assessore alla Polizia Municipale Giovanni Gurrieri e il comandante del Corpo Maurizio Cannavò.

