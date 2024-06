Marina di Ragusa, oggi in spiaggia numerose presenze nonostante le nuvole e un po’ di vento

Attualità

Sono le prove generali per i prossimi giorni quando si annuncia un gran caldo

Nuvole e vento. Ma un caldo persistente. Tanto è vero che numerosi sono stati i bagnanti oggi in spiaggia a Marina di Ragusa. Anche se non si è registrato il sold out. Solo le prove generali per il caldo che si annuncia molto intenso in vista dei prossimi tre giorni. Una situazione che, stando a quanto annunciano le previsioni, rischia di diventare abbastanza pesante. Oggi, comunque, la giornata a mare è stata vissuta in maniera piena dai ragusani e anche dai numerosi villeggianti che scelgono con sempre maggiore attenzione la frazione rivierasca di Marina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA