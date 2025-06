Marina di Ragusa ospita “Raccontami a mare”

Cultura

Martedì l'appuntamento con l'evento ideato e curato da Gas Mazzarelli: ospite Roberto Minardi

“Non era un incubo o un melodramma, vi sbagliate, venire dal sud vuol dire avere un guizzo nel sangue, la stizza nei polmoni”, da “Ordine del Sud”. Martedì 24 giugno alle ore 19.00, i gradoni del Lungomare Bisani a Marina di Ragusa ospitano “Raccontami a Mare”, evento ideato e curato da Gas Mazzarelli. Un progetto che nasce dal desiderio di dare voce ai luoghi, trasformandoli in spazi vivi di cultura, ascolto e relazione.

Al centro della serata, la presentazione del libro di poesie “Ordine del Sud” di Roberto Minardi (nella foto), edito da Industria & Letteratura. Un’opera intensa, un ritratto intimo e collettivo del Sud contemporaneo.

A dialogare con l’autore sarà il giornalista e scrittore Ettore Botti, in una conversazione che intreccia la poesia con il territorio, la memoria e l’attualità. A rendere ancora più evocativa l’atmosfera, gli interventi musicali dal vivo della violinista Catherine Montavon, che accompagneranno il tramonto con note sospese e profonde.

A seguire, firma copie del libro e degustazione del vino “Grana” della cantina 31 Cantari, accompagnato dai tarallucci di Libera Terra. Un momento di convivialità e scoperta dei sapori del territorio.