Marina di Ragusa-Playa Grande, incidente mortale: muore carbonizzata dentro la propria auto

Il tragico episodio oggi pomeriggio lungo la circonvallazione per Donnalucata

Incidente mortale alle porte di Marina di Ragusa, in prossimità di Playa Grande, lungo la circonvallazione che conduce a Donnalucata. Uomo sbanda e muore carbonizzato dentro la propria auto dopo, a quanto pare, lo scontro con un’altra auto. E’ accaduto intorno alle 16,30. A nulla è valso l’intervento di tre ambulanze. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale di Scicli. Le fiamme si sono autoestinte (foto sopra Franco Assenza). Il cadavere carbonizzato è presumibilmente di una donna, l’auto sembrerebbe essere una Peugeot. Al momento non è nota l’identità della vittima.

La conducente dell’altra vettura, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale. E’ una donna di 23 anni, originaria di Scicli. I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza l’area, attendono le determinazioni della Autorità giudiziaria, per procedere al recupero della salma ed alla rimozione dell’auto. La vettura, in serata, è stata recuperata. (nella foto a centro pagina).

