Marina di Ragusa, prese di mira dai ladri le verande e i giardini delle villette di alcune zone della frazione

Attualità

Un fenomeno nuovo segnalato in questi giorni che sta creando molta apprensione

Ladri in azione a notte inoltrata, accedono nelle abitazioni che hanno una veranda e un giardino e racimolano quanto può essere lasciato nelle ore serali nelle aree esterne alle case di mare. È il fenomeno che si sta verificando in questi giorni a Marina di Ragusa, precisamente nell’area compresa tra la rotatoria della stazione dei carabinieri, in via Portovenere, e tutta quella zona fino all’ex Castellana. Lo denunciano alcuni residenti.

Già alcune villette sono finite al centro dell’attenzione e l’amara scoperta è stata compiuta, puntualmente, dai proprietari al loro risveglio, non trovando nelle aree esterne quegli oggetti che magari, noncuranti, si possono lasciare a casa propria in veranda. Episodi di microcriminalità che comunque stanno creando apprensione tra i residenti della zona.

