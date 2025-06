Marina di Ragusa, primi risultati dell’ordinanza antibivacco

Attualità

Il sindaco Cassì ha incontrato alcuni gruppi di giovani

«Un primo risultato dell’ordinanza antibivacco su Marina di Ragusa senza dubbio c’è stato». Così il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, commenta gli effetti del provvedimento adottato per contrastare il degrado in alcune zone della frazione balneare, in particolare nella piazzetta di via Genova.

«A più riprese – ha dichiarato il sindaco – alcuni gruppi di ragazzi ci hanno chiesto momenti di incontro (nella foto), dimostrando il desiderio di comprendere il provvedimento e di attivarsi in prima persona per contrastare il degrado». Un segnale che, secondo Cassì, indica non solo un effetto pratico della misura, ma anche una maggiore consapevolezza civica da parte dei più giovani.

«Abbiamo spiegato loro – ha aggiunto – che un’ordinanza non è un divieto fine a se stesso, ma uno strumento operativo per le forze dell’ordine, che consente di sanzionare in maniera diretta comportamenti non consoni».

Parallelamente, i giovani si sono detti pronti a collaborare attivamente: «Si sono fatti carico di aiutarci a tenere pulito – ha spiegato Cassì – sensibilizzando i propri amici tramite whatsapp e social a evitare schiamazzi e a conferire correttamente i rifiuti nei mastelli».