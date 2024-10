Marina di Ragusa, prove di accosto per il catamarano che garantirà il collegamento con Malta

Attualità

L'imbarcazione è lunga 51 metri e potrà trasportare 400 passeggeri e 18 autovetture

Prove di accosto al porto turistico di Marina di Ragusa per il catamarano denominato RagusaXpress, battente bandiera maltese, che collegherà l’Isola dei cavalieri alla frazione rivierasca del capoluogo. L’unità navale reca come nome Hsc San Giorgio ed è lunga 51 metri. Avrà l’opportunità di trasportare 400 passeggeri e 18 autovetture. Le prove di oggi sono state precedute dall’ordinanza della Capitaneria di porto di Pozzallo con disposizioni tecniche e normative per l’attracco. L’unità navale, al termine delle manovre in corso, sosterà in banchina sino al termine delle verifiche tecniche richieste dalla società Porto turistico Marina di Ragusa Spa e comunque non oltre la data del 23 ottobre. Così, almeno, si legge nell’ordinanza. Per le manovre di ingresso e di uscita, quando quest’ultima sarà programmata, è stato interdetto l’ingresso e l’uscita delle navi dal porto.

