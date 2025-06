Marina di Ragusa, pubblicata la prima ordinanza estiva per disciplinare la viabilità

Attualità

Il Comune di Ragusa ha emanato la prima ordinanza estiva per disciplinare la viabilità nella frazione balneare di Marina di Ragusa. L’assessore alla Mobilità e alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri, ha illustrato le principali novità introdotte, frutto di un confronto con esercenti e residenti della zona.

Una delle misure più rilevanti riguarda la pedonalizzazione serale di via Brin, nel tratto compreso tra via Vasco de Gama e via Del Mare. A partire da domani, infatti, la strada sarà chiusa al traffico veicolare dalle 19:00 alle 6:00 nei giorni festivi e prefestivi di giugno e settembre, mentre in luglio e agosto il divieto sarà attivo ogni giorno nello stesso orario. Resta comunque consentito il transito ai veicoli autorizzati indicati nell’ordinanza.

Un’altra novità riguarda il divieto di circolazione per biciclette e monopattini sul lungomare e nelle aree pedonali tra il 1° luglio e il 30 settembre, dalle 20:00 alle 6:00, periodo durante il quale questi mezzi potranno essere utilizzati solo spinti a mano.

Inoltre, a partire dal 15 luglio sarà attiva la Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Marina di Ragusa nei giorni festivi e prefestivi, dalle 20:00 alle 3:00. Rimarranno validi i pass già rilasciati e le richieste presentate tramite il portale ragusapass.it, che sarà oggetto di aggiornamento con un tutorial dedicato per facilitare le nuove istanze.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi ai front office del Comando di Polizia Locale di Ragusa e della Delegazione di Marina, i cui orari sono disponibili nell’ordinanza pubblicata sul sito istituzionale del Comune.