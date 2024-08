Marina di Ragusa, raccolta firme del consigliere Bennardo per la realizzazione di due passaggi pedonali rialzati

Attualità

Gli interventi richiesti in via Cervia e in via Ammiraglio Rizzo

A Marina di Ragusa lo sviluppo urbanistico in porzioni del quartiere prima periferiche e il consensuale incremento demografico hanno riorganizzato la residenzialità nella frazione in modo da richiedere una maggiore attenzione per la sicurezza del pedone. E’ quanto rileva il consigliere comunale Federico Bennardo autore dell’iniziativa che, tra l’altro, si collega perfettamente a quello che è stato l’intento annunciato dal sindaco durante la campagna elettorale dello scorso anno quando precisò di volere avviare una politica specifica di tutela dei pedoni.