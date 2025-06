Marina di Ragusa, resta in carcere il tunisino di 23 anni autore di tre rapine in danno a minori

Cronaca

Gli episodi si erano verificati nella notte tra sabato e domenica

Convalidato dal Gip del Tribunale di Ragusa, Gaetano Di Martino, l’arresto per rapina messo a segno dai militari della stazione di Marina di Ragusa, coadiuvati dai colleghi di Ragusa Ibla. Il giudice ha convalidatol’arresto in flagranza di reato del 23enne di origini tunisine, gravemente indiziato di una serie di rapine aggravate, commesse in rapida successione a Marina di Ragusa, ed ha disposto la custodia cautelare in carcere. A difendere l’indagato è stato l’avvocato Enrico Platania.I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica, quando varie chiamate al 112 hanno dato l’allarme, determinando l’immediato intervento dei carabinieri della Compagnia di Ragusa, che hanno accertato l’avvenuta consumazione di tre rapine, commesse ai danni anche di alcuni minorenni.