Marina di Ragusa, Roberto Andò ospite di Liolà

Il regista e scrittore siciliano sabato al giardino delle Suore del Sacro Cuore per raccontarsi in un libro che è il viaggio di una vita nella scrittura e nel cinema

Roberto Andò (nella foto) ospite di Liolà, nell’ambito del CostaIblea Film Festival. La rassegna promossa dalla Pro Loco Mazzarelli non smette di regalare all’affezionato pubblico appuntamenti di grande spessore, confermando il grande fermento culturale di Marina di Ragusa. L’evento è in programma eccezionalmente sabato 21 settembre alle 18,30 presso il giardino delle Suore del Sacro Cuore a Marina di Ragusa.

Il regista e scrittore siciliano si racconta in un libro che è il viaggio di una vita nella scrittura e nel cinema. Sul palco di Liolà, Andò presenterà infatti “Il piacere di essere un altro” scritto a quattro mani insieme al professore Salvatore Ferlita. I due autori dialogheranno con il direttore artistico del CostaIblea Film Festival, Vito Zagarrio. “Non solo la presentazione di un libro, ma la possibilità di analizzare un intellettuale a tutto tondo. L’appuntamento all’interno di Liolà sarà quindi la premessa per parlare del cinema di Andò. Nel corso del festival, in piazza Torre, verranno verranno proiettati diversi suoi i film, tra cui ‘Viaggio segreto’, scelto perché girato nei dintorni di Marina di Ragusa, e ‘La stranezza’ dedicato a Pirandello, un film che parla di libri, letteratura, di Sicilia”, dichiara Zagarrio.

“Nel ringraziare Vito Zagarrio per aver voluto la ProLoco Mazzarelli come partner del territorio ospitante la XXVIII edizione del CostaIblea Film Festival, non possiamo non manifestare il nostro entusiasmo per l’opportunità che ci viene data nell’annoverare un altro prestigioso nome fra gli ospiti di Liolà. Questo Festival, oltre che dare grande risalto alla nostra Mazzarelli, rappresenta l’esempio virtuoso della collaborazione fra persone e enti che credono nella contaminazione culturale, nelle sinergie che arricchiscono la comunità con iniziative condivise. Marina di Ragusa diventa scenario di un evento di spessore e questo può solo farci piacere. La ProLoco Mazzarelli è sempre aperta ad accogliere le proposte culturali di quanti vogliono valorizzare il nostro territorio”, dichiarano Caterina Giardina, Elide Poscia e Cecilia Tumino, ideatrici ed organizzatrici di Liolà.