Marina di Ragusa, rubati i cavi di rame dell’impianto di sollevamento ai pozzi Gravina: disservizi idrici nella frazione rivierasca

Attualità

La denuncia della società Iblea Acque Spa già all'opera per cercare di ripristinare gli impianti

Rubati nel corso della notte i cavi di rame del pozzo Gravina di Marina di Ragusa. A causa di ciò, gli impianti di sollevamento del sito che alimentano una buona parte della frazione rivierasca sono in fermo. Lo comunica la società Iblea Acque Spa. Che spiega: “Si è registrato un danno sia ai quadri elettrici che alimentano i pozzi, e su cui sta intervenendo già la squadra della manutenzione, sia alla cabina elettrica rispetto a cui dovrà intervenire congiuntamente una squadra dell’Enel. Ciò determinerà inevitabilmente una serie di disservizi”.