Marina di Ragusa, sfrecciano a tutta velocità sul lungomare a bordo di una moto rubata: denunciati due cittadini stranieri

Cronaca

L'intervento della polizia locale per scongiurare il peggio. I due risultano irregolari sul territorio nazionale

Il personale neoassunto del comando di polizia locale, nella mattinata di sabato, ha rintracciato e fermato due persone di nazionalità straniera, risultati ai controlli, irregolari sul territorio. Gli agenti erano intervenuti in quanto era stata segnalata sul lungomare Andrea Doria la presenza di un motoveicolo che, con a bordo due persone, circolava a forte velocità, costituendo grave pericolo per la pubblica incolumità.

La pattuglia, in base alla descrizione fornita, ha rintracciato i due a bordo del motoveicolo e proceduto alla loro identificazione, i quali risultavano di nazionalità straniera e irregolari sul territorio.

Il conducente, inoltre, sentito in merito al possesso del motoveicolo, riferiva di averlo acquistato da un uomo di origine tunisina a Comiso per la somma di 300 euro, dichiarazione questa che non ha convinto gli agenti della polizia Locale i quali, effettuati i relativi controlli, accertavano che il mezzo su cui viaggiavano i due soggetti risultava rubato. Con la collaborazione della polizia di Stato, gli agenti della polizia locale hanno condotto i due stranieri presso gli uffici della Questura di Ragusa dove sono stati effettuati i rilievi fotosegnaletici e gli ulteriori atti di competenza della Ps.