Marina di Ragusa, sporcizia e mancanza di decoro in via Genoa: interviene il sindaco

Attualità

"Aumenteremo i cestini portarifiuti e cresceranno i controlli delle forze dell'ordine"

“Che ci sia voglia di stare insieme, di divertirsi, io lo capisco. Ciò che proprio non comprendo è come si possa avere così poco rispetto per la nostra città”. Lo dice il sindaco Peppe Cassì a proposito di quanto accade ogni fine settimana in uno dei luoghi di maggiore ritrovo di Marina.

“Sono centinaia i ragazzi, in gran parte giovanissimi – sottolinea Cassì – ad aver preso l’abitudine di ritrovarsi al sabato sera nella piazzetta di via Genova, a Marina, senza però mostrare particolare rispetto per questo spazio, per gli altri e nemmeno per se stessi, viste le grandi quantità di alcol portate da casa e consumate sul posto, come se bere fosse l’unico modo per divertirsi”. Convinti che educare sia meglio e più efficace che reprimere, abbiamo installato a pochi metri dalla piazza degli appositi mastelli per i rifiuti, rimasti finora praticamente inutilizzati. Non essendo però solo compito del Comune quello di educare, abbiamo chiesto alle forze dell’ordine, con cui siamo costantemente in contatto, di aumentare ulteriormente il presidio”.

