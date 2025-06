Marina di Ragusa, stop alle biciclette nell’area pedonale del lungomare Bisani

Attualità

Il sindaco Cassì chiarisce le ragioni che hanno portato l'amministrazione comunale ad adottare l'ordinanza

Divieto di transito per biciclette e altri mezzi su ruote nell’area pedonale del lungomare Bisani a Marina di Ragusa

“L’intervento sul lungomare Bisani non nasce solo dal desiderio di valorizzare il nostro litorale, sempre più attrattivo e ricercato – afferma il sindaco, Peppe Cassì – ma anche per un evidente motivo di sicurezza: evitare commistioni, e quindi il rischio di incidenti, tra ciclisti, pattinatori, monopattini e pedoni, con un’area pedonale ben identificata e una pista ciclabile a doppia corsia.

Per rafforzare questo principio, abbiamo adottato un’apposita ordinanza che vieta il transito di bici, monopattini, skate, pattini e qualsiasi altro mezzo su ruote (ad eccezione ovviamente delle carrozzine per persone con disabilità) su tutta l’area pedonale del Lungomare Bisani (per intenderci, quella in legno) in ogni fascia oraria. Un intervento che serve anche a preservare l’opera”.