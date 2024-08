Marina di Ragusa, torna la festa delle feste

Società

Iniziano domani le celebrazioni in onore di Santa Maria di Portosalvo

Torna la festa delle feste a Marina di Ragusa. E torna con la processione a mare che ha sempre caratterizzato, con grande tripudio di gioia da parte dei fedeli, le giornate di Ferragosto nella frazione rivierasca del capoluogo. La comunità è pronta ad accogliere la rinnovata preseneza del suggestivo e tradizionale simulacro. Si comincia da domani, martedì 6 agosto, con il solenne novenario che proseguirà sino al 14 agosto. Domani, in particolare, la santa messa in chiesa è in programma alle 8. Alle 18,45 ci sarà il Rosario meditato e la coroncina alla Madonna. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica animata dalla Caritas parrocchiale e San Vincenzo de Paoli.