Marina di Ragusa, torna Liolà per riflettere sulla memoria e la storia della Sicilia del 1943

Società

Domani sera saranno ospiti Rosario Mangiameli e Giancarlo Poidomani per comprendere meglio il presente attraverso il racconto del passato

L’11 luglio Liolà torna con Rosario Mangiameli e Giancarlo Poidomani per riflettere sulla memoria e la storia della Sicilia del 1943.

L’estate del ’43 fu per la Sicilia un momento cruciale, segnato dallo sbarco alleato, dai bombardamenti, dalla distruzione e da un profondo desiderio di pace.

A oltre ottant’anni da quei fatti, la rassegna culturale Liolà dedica un’intera serata alla memoria storica del territorio, per comprendere meglio il presente attraverso il racconto del passato.

Venerdì 11 luglio alle ore 21,30, nel giardino delle Suore del Sacro Cuore a Marina di Ragusa (ingresso da via Augusta), gli studiosi Rosario Mangiameli e Giancarlo Poidomani proporranno una riflessione condivisa sull’impatto della guerra sulla Sicilia e sul suo popolo. L’incontro, realizzato in collaborazione con la Società Ragusana di Storia Patria e l’Archivio degli Iblei, sarà condotto da Chiara Ottaviano e Carmelo Arezzo, che dialogheranno con gli autori.

Mangiameli, nel suo intervento, si soffermerà sulle tensioni e le ambiguità che accompagnarono lo sbarco americano: la presenza (o meno) della mafia, le reazioni della popolazione, le aspettative tradite o confermate. Poidomani, invece, porterà lo sguardo sui bombardamenti alleati tra il 1940 e il 1943, ricostruendo un quadro di distruzione ma anche di trasformazione, in cui la Sicilia divenne un nodo strategico nel Mediterraneo.

“Vi aspettiamo per condividere un momento di riflessione e approfondimento storico. Lo sbarco americano in Sicilia nel 1943 segnò una svolta epocale per l’isola e per l’Italia. È un tema che tocca da vicino la nostra memoria collettiva, fatta di dolore, ma anche di speranze e desideri di pace. Restituire memoria a questi eventi significa fare i conti con le ferite del passato e capire meglio il presente“, dichiarano Caterina Giardina, Elide Poscia e Cecilia Tumino, ideatrici ed organizzatrici di Liolà.

La serata dell’11 luglio si inserisce all’interno dell’ottava edizione di Liolà, la rassegna promossa dalla Pro Loco Mazzarelli con il sostegno del Comune di Ragusa e numerosi sponsor. Dal 27 giugno al 5 settembre, Liolà propone un mosaico di appuntamenti culturali che intrecciano letteratura, storia, musica, teatro e identità del territorio. Una manifestazione cresciuta nel tempo fino a diventare un punto di riferimento per la comunità e per chi, anche d’estate, cerca momenti di riflessione, confronto e bellezza.