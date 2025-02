Marina di Ragusa, tornano i produttori del gruppo di acquisto solidale

Società

L'appuntamento è in programma domani dalle 11 alle 14 in piazza Duca degli Abruzzi

Secondo appuntamento in piazza, in compagnia di Gas Mazzarelli. I produttori del gruppo di acquisto solidale tornano domani, sabato 22 febbraio, dalle 11 alle 14, in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa.

Sarà l’occasione per conoscere le realtà virtuose che ogni giorno promuovono i cibo sano, pulito, equo e per acquistarne i prodotti. Ma non solo. Gas Mazzarelli fa rete con le varie associazioni attive sul territorio e sabato ospiterà i volontari dell’Aiad Odv Ragusa a disposizione per screening di misurazione della glicemia e consulenza medica.

“Il Gas porta in piazza una rivoluzione ambientale e mentale, rivoluzione silenziosa che coinvolge l’intera comunità chiamata a diventare protagonista; non solo consumatori e consumatrici di cibo, ma anche soggetti responsabili della propria salute e del benessere psicofisico“, spiega la presidente di Gas Mazzarelli Paola Nigito.