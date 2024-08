Marina di Ragusa, tragico incidente nella notte: muore Alessandro Sciortino, un centauro di 53 anni

Cronaca

L'uomo ha perso il controllo della moto ed è deceduto sul colpo

Incidente mortale nel corso della notte a Marina di Ragusa. A perdere la vita un centauro, Alessandro Sciortino (nella foto), classe 1971 che, con la sua moto ha perso il controllo intorno alle 2,45 all’altezza di via Rimembranza. Per lo sfortunato non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, prontamente intervenuti, non hanno potuto fare altro che accettarne la morte. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Ragusa che ha effettuato i rilievi. Si attende il rilascio della salma alla famiglia da parte della Procura che sta cercando di comprendere le ragioni del tragico sinistro. Sciortino lavorava al Genio civile di Ragusa. Cordoglio da parte dei colleghi. Lascia la convivente e un figlio avuto dalla loro unione. Sciortino è originario di Comiso ma da tempo abitava in periferia nel capoluogo.

