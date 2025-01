Marina di Ragusa, tuffo di Capodanno: che festa

Attualità

Costume e cappello di babbo Natale è stato questa mattina il tradizionale outfit per salutare il nuovo anno

Prosegue il Natale a Marina di Ragusa nel segno della Comunità e solidarietà grazie alle attività promosse dalla Pro Loco Mazzarelli in collaborazione con il Comune di Ragusa e le associazioni locali.

Il 2025 è stato aperto questa mattina da un attesissimo appuntamento. Oggi tutti in piazza Dogana per il “Tuffo di Capodanno“. Costume e cappello di babbo Natale è stato il tradizionale outfit per salutare il nuovo anno tra gli applausi dei tanti turisti e curiosi pronti ad immortalare il primo bagno a mare nella splendida spiaggia iblea. “Un tuffo per esorcizzare ed allontanare i tanti problemi che ci attanagliano. Ci è voluto solo un pizzico di coraggio, che sia di buon auspicio per l’anno che ci attende”, dichiara il presidente della Pro Loco Tonino Gulino.