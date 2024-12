Marina di Ragusa, tunisino rinviato a giudizio: aveva costretto la moglie ad avere rapporti sessuali contro la volontà di quest’ultima

Cronaca

La persona offesa si è costituita parte civile

Un tunisino di 33 anni è comparso davanti al Gup del Tribunale di Ragusa per i reati di maltrattamenti ai danni della moglie di 34 anni, nata a Ragusa ma anche lei straniera, che ha denunciato i fatti ai carabinieri il 7 marzo ed il 4 luglio dell’anno scorso. L’uomo è accusato anche di violenza sessuale. Secondo l’accusa in quattro occasioni, a Marina, avrebbe avuto rapporti sessuali con la donna contro il suo volere. Dopo le denunce c’era stata richiesta di archiviazione del pubblico ministero di Ragusa. La Procura Generale di Catania, a seguito di opposizione alla archiviazione della parte offesa, rappresentata dall’avvocato Irene Russo, ha avocato le indagini, revocato la richiesta di archiviazione e chiesto il rinvio a giudizio.