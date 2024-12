Marina di Ragusa, tutti in piazza per la tombola vivente

Società

L'appuntamento è per giovedì pomeriggio dalle 18 in piazza Duca degli Abruzzi

Tutti in piazza per la Tombola Vivente! Il 26 dicembre piazza Duca degli Abruzzi si trasformerà nell’amato gioco delle festività natalizie. Saranno gli stessi protagonisti a rappresentare i numeri che via via andranno a riempire le caselle, numeri chiamati da un croupier d’eccezione.

La conduzione quest’anno sarà affidata infatti a Roberto Benfenati, speaker e doppiatore nel mondo della televisione e della comunicazione. Attore in alcuni spettacoli teatrali e produzioni televisive o soap-opera.

La manifestazione, giunta oramai alla quinta edizione e sempre molto partecipata, rientra nelle attività promosse per il calendario natalizio dalla Pro Loco Mazzarelli, in sinergia con il Comune di Ragusa, ed è resa possibile grazie ai numerosi sponsor che mettono ancora una volta in palio tantissimi premi.