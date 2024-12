Marina di Ragusa, tutto pronto per il concerto dell’Immacolata

Spettacoli

Promosso dal Gas Mazzarelli, è in programma domenica alle 20 nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo

Il Gas Mazzarelli anche quest’anno partecipa ai grandi appuntamenti inseriti nel programma “Natal…è” a Marina di Ragusa, a fianco della Pro Loco e delle associazioni del borgo che collaborano alla manifestazione.

Pubblicato il calendario di eventi, il Gruppo di acquisto solidale che da anni opera a Mazzarelli punta l’attenzione sul valore culturale e sociale delle attività messe in campo ma anche sulla beneficenza di prossimità a sostegno alla San Vincenzo e della Caritas locale. La presidente del Gas Mazzarelli, Paola Nigito, a tal proposito sottolinea: “Il cuore del Gas Mazzarelli è vivo, pieno di passione ed entusiasmo e deve essere di stimolo anche per gli altri, creando sempre unità con un dialogo sempre aperto e sincero”.

Tra gli eventi in programma, due attese conferme e una sorpresa. Si parte con il Concerto dell’Immacolata, per passare poi al Cuccia Party ed infine, novità dell’anno, la “Bicchierata dell’antivigilia” che vedrà il 30 dicembre tutti i produttori del Gas Mazzarelli in piazza Duca degli Abruzzi per un grande momento di festa, durante la quale sarà anche possibile acquistare i prodotti.

“Il Gas Mazzarelli vive tra la gente e ne guadagna la fiducia, per questo motivo si è pensato di brindare con tutta la comunità ai valori del cibo sano e sostenibile, laddove per sostenibile si intende un cibo fatto bene, pulito e giusto. Perché ciò che porta avanti il Gas Mazzarelli da diversi anni con determinazione, è che prendersi cura del cibo significa prendersi cura delle persone e delle loro vite”, dichiara ancora Paola Nigito.