Marina di Ragusa, un 48enne completamente nudo nella piazza del porto: a quanto pare era ubriaco

Un 48enne straniero, a quanto pare ubriaco, si mette completamente nudo nella piazza del porto di Marina di Ragusa, appoggiandosi ad un albero e cominciando a delirare, mentre un folto capannello di giovani si accalca per riprendere la scena con gli smartphone e trasmettere il tutto in diretta sui social, tra incitazioni e sberleffi.

Il tizio aveva solo una sorta di distintivo al collo, per il resto era come mamma l’ha fatto. Immediato l’arrivo di una pattuglia di poliziotti. Il 48enne, prima di essere ricondotto alla ragione, ha minacciato e provocato gli agenti, sempre sotto gli occhi della folla che continuava a riprendere il tutto con i telefonini. La folle nottata ha avuto luogo tra venerdì e sabato. L’uomo è stato dunque portato in questura dai poliziotti e denunciato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.

