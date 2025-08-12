Marina di Ragusa, un trionfo la seconda edizione del Palco della danza iblea

Attualità

L'appuntamento di ieri sera in piazza Duca degli Abruzzi è stato molto apprezzato dal pubblico

Si è rivelata un vero trionfo la serata di ieri a Marina di Ragusa, dove piazza Duca degli Abruzzi si è trasformata in una vera arena del movimento e dell’arte in occasione della seconda edizione del “Palco della Danza Iblea”. Un evento che ha superato ogni aspettativa, confermandosi come una delle manifestazioni più coinvolgenti e partecipate dell’estate ragusana. Con la presenza di ben 24 scuole di danza e associazioni sportive dilettantistiche, il palco ha visto alternarsi 45 esibizioni in quattro ore di puro spettacolo. Un caleidoscopio di generi, stili e coreografie ha saputo regalare emozioni continue a un pubblico numerosissimo, che ha gremito ogni angolo della piazza, sostenendo con calore i giovani danzatori e le danzatrici.

La varietà è stata il vero cuore pulsante della serata: dalle danze classiche al moderno, dal caraibico al contemporaneo, passando per le contaminazioni più originali, ogni uscita ha saputo sorprendere e incantare, dimostrando la vivacità del movimento coreutico ibleo. Non è mancata la musica dal vivo: due associazioni si sono infatti occupate di arricchire il programma con momenti dedicati al canto, ampliando ulteriormente la gamma artistica dello spettacolo e regalando al pubblico una serata davvero multisensoriale, dove la voce ha saputo dialogare con il movimento e le atmosfere. Il successo di questa seconda edizione del Palco della Danza Iblea conferma la bontà di una “scommessa” che si può definitivamente considerare vinta: la manifestazione si impone come spazio di crescita, condivisione e aggregazione, valorizzando la danza e lo sport come leve fondamentali per il territorio e i suoi giovani talenti. Il risultato è frutto di un grande lavoro di squadra tra i principali enti di promozione sportiva del territorio, sostenuti dall’amministrazione comunale di Ragusa.