Marina di Ragusa, una fiaccolata per ricordare le vittime della strage di via D’Amelio

Attualità

L'iniziativa programmata da Libera è fissata per il 19 luglio. Ci sarà anche un momento di confronto sul tema dell'informazione pubblica

A trentadue anni dalla strage di via d’Amelio la rete di Libera continua a promuovere la memoria delle vittime di quel tragico evento, una memoria viva che si traduce in impegno nel presente della storia, in resistenza alle nuove mafie anche attraverso una informazione libera che sappia fare della verità il suo centro di gravità permanente. “La sera del prossimo 19 luglio, a Marina di Ragusa – è scritto in una nota diffusa questa mattina – torneremo a marciare insieme con le fiaccole accese in ricordo di Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina”.

La fiaccolata si muoverà alle 21.30 da piazza Duca degli Abruzzi e raggiungerà piazza Malta dove seguirà, a partire dalle 22.00, un momento di confronto sul tema dell’informazione pubblica dal titolo “INFORMAZIONE, DIRITTI, DEMOCRAZIA. L’informazione libera rafforza la democrazia”.

Interverranno Il giornalista e saggista Carlo Ruta, il magistrato Bruno Giordano e la giornalista Franca Antoci. A moderare gli interventi sarà Gianluca Floridia referente per Libera del presidio di Ispica-Pozzallo.