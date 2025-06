Marina di Ragusa, urina su auto in sosta. E monta la polemica

Attualità

L'episodio è stato denunciato da un cittadino sui social: "E questi dovrebbero essere gli uomini di domani?"

Un episodio di inciviltà sta suscitando indignazione a Marina di Ragusa, dove un cittadino ha denunciato pubblicamente, tramite Facebook, il comportamento di un giovane ripreso mentre urina su una vettura parcheggiata. Il video e le foto pubblicati hanno fatto rapidamente il giro dei social, sollevando un’ondata di critiche e commenti sdegnati. “Questa è la generazione di oggi, dovrebbero essere gli uomini di domani – scrive l’autore del post – Una totale mancanza di rispetto per le cose che non gli appartengono. Posso capire che ti scappa, la fai a muro – che sarebbe comunque sbagliato – ma urinare nella macchina di un’altra persona è da incivili, schifosi, maleducati e pezzi di m…! Che pena che fate!”