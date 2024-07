Marina di Ragusa, Villa Ottaviano apre le porte al pubblico del Tour letterario ibleo

Società

Proiezioni, installazioni, dibattiti, cultura. Ha avuto un ottimo riscontro di pubblico la tre giorni andata in scena nel suggestivo e inedito scenario di villa Ottaviano, a Marina di Ragusa. L’evento è stato organizzato dal Tour Letterario Ibleo di cui fanno parte la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, e gli esperti d’arte e letteratura Andrea Guastella e Stefano Vaccaro, che si sono confrontati con vari ospiti, mentre la voce dell’attore Massimo Leggio inframmezzava i dibattiti con le sue letture. Nella serata di apertura è stato offerto un piccolo spuntino con i prodotti a chilometro zero a cura del Gas Mazzarelli. “Abbiamo voluto arricchire le nostre tappe dell’edizione di quest’anno con il cinema e l’arte – ha raccontato Stefania Campo – villa Ottaviano è una location letteraria a tutti gli effetti, e noi non possiamo che ringraziare la famiglia Ottaviano che ci ha aperto le sue porte. Si tratta di uno spazio che presto sarà trasferito al Comune, diventando bene collettivo, grazie ad un fondo regionale di cui mi sono fatta promotrice”. Nella prima serata, Stefano Vaccaro ha intervistato l’archeologo Giovanni Distefano e il regista Andrea Traina con Bufalino a fare da filo conduttore; la serata dedicata al cinema è stata invece condotta da Stefania Campo ed ha visto gli interventi di Lina Giarratana e Gianni Papa e a seguire di Teresa Bellina, autrice del docufilm Wrong America. Durante la serata conclusiva Andrea Guastella ha invece parlato di arte contemporanea dialogando con il pittore Giovanni Robustelli e con Vincenzo Cascone, filmaker e curatore di Bitume e FestiWall.

