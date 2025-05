Marina Ragusa, ecco il collegamento con Malta. L’on. Dipasquale: “Siamo pronti per il primo viaggio ufficiale”

Attualità

Sabato prima "corsa" dall'isola dei Cavalieri con arrivo nella frazione rivierasca del capoluogo alle 10. Il ritorno con partenza alle 16

“Finalmente si è concluso il lungo percorso burocratico che porterà all’attivazione di un nuovo collegamento marittimo internazionale tra il nostro splendido porto turistico di Marina di Ragusa e la città di Malta”. E’ quanto afferma il deputato regionale Nello Dipasquale il quale sottolinea che “il primo viaggio ufficiale sarà sabato 17 maggio da Malta con arrivo a Marina alle 10 e da Marina a Malta con partenza alle 16”.

L’iniziativa sarà gestita interamente da privati, senza alcun onere per lo Stato, grazie all’impegno del gestore del porto di Marina di Ragusa. “Un risultato storico – sottolinea l’on. Dipasquale – che ho fortemente voluto e seguito sin dal primo giorno dell’insediamento del gestore, chiedendo espressamente di considerare questo collegamento. Questo nuovo ingresso nel cuore del Mediterraneo non solo valorizzerà ulteriormente il nostro porto turistico e la città di Ragusa, ma rappresenterà anche un’opportunità di crescita e sviluppo per tutto il territorio”.