Maurizio Gasparri domenica in provincia di Ragusa

Politica

L'esponente nazionale di Forza Italia sarà a Pozzallo e a Comiso

Importante momento per Forza Italia provinciale Ragusa domenica 19 maggio. Ci sarà, infatti, la presenza del senatore Maurizio Gasparri, presidente del gruppo parlamentare dei berlusconiani, che, in tour con l’assessore regionale per l’Economia, Marco Falcone, incontrerà simpatizzanti e amici a Pozzallo e Comiso. Due i momenti in scaletta: il primo alle 16 al ristorante “A Valata” nella città marittima, il secondo alle 18,30 all’auditorium del teatro Naselli, nel centro casmeneo.