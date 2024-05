Maurizio Gasparri è stato in tour anche in provincia di Ragusa

Politica

Il segretario provinciale di Forza Italia Cugnata: "Le visite a Pozzallo e a Comiso segnate da un grande entusiasmo"

Il tour del senatore Maurizio Gasparri in provincia di Ragusa, che ha accompagnato l’assessore regionale per l’Economia, Marco Falcone, è stato baciato dal successo. Sia a Pozzallo che a Comiso, il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia a palazzo Madama ha riscontrato grande entusiasmo. Assieme a lui anche il segretario provinciale Giancarlo Cugnata. “Il sen. Gasparri – sottolinea Cugnata – è stato molto convincente. Soprattutto quando ha parlato della difesa della nostra economia. Agricoltori, aziende, imprese ma anche le spiagge che sono da considerare una grande risorsa. Il senatore Gasparri lo ha detto a chiare lettere: difendiamo l’Italia, difendiamo la Sicilia, difendiamo l’economia reale contro l’ignoranza che purtroppo affligge molti” (nella foto da sinistra Gasparri, Falcone e Cugnata).