Memorial Cannarella a Monterosso, vince Luca Brancato

Ragusa

La classica che si è disputata lo scorso fine settimana è riuscita senza alcuna sbavatura sul piano organizzativo. Visioli al top nell'Under 23

Emozioni a cascata, lo scorso fine settimana, per la 22esima edizione del memorial Giovanni Cannarella, la classica delle classiche nel settore giovanile del ciclismo siciliano che, non a caso, riesce a calamitare l’attenzione di società provenienti da tutta Italia (quest’anno anche l’Asd Pedale Casalese che arrivava da Lodi). Due le giornate di gare, come ormai è tradizione da qualche anno a questa parte: il sabato la cronoscalata, la domenica la gara in linea con partenza da Comiso e arrivo a Monterosso Almo, dopo un circuito cittadino da effettuare sei volte (nella foto Brancato all’arrivo).

Nella crono Elite-Under 23, pedana di partenza al campo sportivo di Monterosso ed arrivo dopo 6,6 km di corsa. Ad imporsi l’eritreo Angelo Gabriele della Beltrami Tsa, specialista del settore, che ha preceduto di quattro secondi Alessandro Greco (Petrucci ParkPre) e di sei secondi il compagno di team Matteo Visioli. Per quanto riguarda la gara in linea, sempre nella categoria Juniores, alla partenza da Comiso ben i 95 corridori impegnati sui 105 km nella prova riservata alla categoria Under e Juniores (in questa categoria si assegnava la maglia di campione regionale). Il corridore Emiliano Visioli ispirava la fuga iniziale partendo sulla salita di Chiaramonte Gulfi, con il compagno di team Angelo Gabriele, Raffaele Tela e Luca Brancato (juniores).

Cedeva Gabriele prima del Gpm e in tre portavano il vantaggio sul primo gruppo inseguitore a 2 minuti. Nell’ultima tornata Matteo Visioli allungava deciso nella salita di Monterosso staccando Tela e Brancato: il suo era un arrivo trionfale con 35 secondi di vantaggio su un generosissimo Tela e 1 minuto su un Luca Brancato superlativo che bissava il successo dopo la vittoria nella cronoscalata riservata alla categoria Juniores. Per Brancato, corridore di casa, una vera ovazione all’arrivo e un abbraccio commovente con il ds Giorgio Scribano e Giuseppe D’Aquila.