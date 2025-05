Memorial Cannarella di ciclismo, presentazione al Libero consorzio dei Comuni di Ragusa

Sport

La cronoscalata sabato a Monterosso, la gara in linea domenica con partenza da Comiso e arrivo nel centro montano ibleo. Domani conferenza stampa a palazzo della Provincia

E’ in programma sabato 17, con la cronoscalata, e domenica 18, con la gara in linea, la 23esima edizione del memorial di ciclismo Giovanni Cannarella promosso dalla Cycling team Nial Nizzoli Almo, con il supporto di Regione, Ars, Libero consorzio comunale di Ragusa, oltre che dei Comuni di Monterosso Almo e Comiso. Tutte le novità di questo intenso fine settimana sportivo saranno illustrate domani, giovedì 15 maggio, in conferenza stampa nella sala Gianni Molè dell’ente di viale del Fante. L’incontro con i giornalisti a partire dalle 11. Saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni e della Fci. A fare gli onori di casa la presidente del Libero consorzio dei Comuni, Maria Rita Schembari.

