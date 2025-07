MeMuFest a Giarratana, il programma della prima giornata

Spettacoli

Rullano i tamburi per celebrare la storia, la fantasia e la magia di un'epoca senza tempo. Si comincia venerdì dalle 19,30 con l'apertura dell'ottava edizione

Rullino i tamburi. Per fare accendere la notte di fuoco e meraviglie. Tra danze di fiamme, luci tremolanti, giocolieri che sfidano l’oscurità e rapaci che fendono il cielo con maestà. E, ancora, tra una coppa di ippocrasso e una risata condivisa, ogni anima troverà il proprio posto in questa grande festa. Il MeMuFest a Giarratana è pronto a partire. Per celebrare la storia, la fantasia e la magia di un’epoca senza tempo. Due le giornate in programma, venerdì 18 e sabato 19 luglio. Ecco il programma della prima giornata. Alle 19,30 l’apertura dell’ottava edizione. Da piazza Martiri d’Ungheria il suono dei Tamburi di Giarratana accompagnerà i presenti verso il Parco dei Settimo. Alle 20 l’esibizione a cura dei Tamburi di Giarratana. Alle 20,30 l’esibizione del gruppo “Sbandieratori Gela”.