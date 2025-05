Mercato ortofrutticolo a Vittoria, tutti contro tutti

Attualità

Il sindaco accusa il senatore Sallemi che è difeso dall'on. La Grua sostenuto dall'ex presidente dei concessionari Zarba

“Una vergogna intollerabile. I fascisti vogliono mettere le mani su un’opera pubblica del mercato. Un disonore per le battaglie dei lavoratori”. Così ha scritto questa mattina il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, a commento della notizia che annuncia, per domani, la consegna dei lavori di ristrutturazione del polo mercatale, per quattro milioni di euro, da parte del governo regionale. Non a caso, ci sarà anche l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. Una notizia che ha suscitato una ridda di polemiche da parte del primo cittadino. Che ha aggiunto: “Dopo la mercuriale fasulla ora tocca alle pratiche sleali.La politica pulita non copre i brogli ai danni dei lavoratori”.

A replicare l’on. Saverio La Grua, che, rivolgendosi al primo cittadino, afferma: “Che personaggio. Quando lui o il deputato di suo riferimento riescono ad ottenere (raramente, per la verità) qualche risultato, possono averne i meriti, mentre i suoi avversari politici non possono farlo. Ma cosa c’entrano le battaglie dei lavoratori? ma di quali lavoratori parla ? Ma quali battaglie? Che personaggio. Invece di ringraziare pubblicamente la deputazione e i rappresentanti di FdI per avere sollecitato ed ottenuto dall’assessore regionale di FdI Aricò il cospicuo finanziamento per il mercato ortofrutticolo di Vittoria, pubblica un post che costituisce (questo sì) una vergogna intollerabile per la nostra città cosi’ indegnamente rappresentata dal proprio primo cittadino”.