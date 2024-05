Mercato ortofrutticolo di Vittoria, completato l’iter per il progetto di ristrutturazione

Attualità

Il presidente dei concessionari Zarba: "L'ultima firma apposta ieri sera, ora la gara d'appalto"

“In riferimento al progetto di ristrutturazione del Mercato ortofrutticolo di Vittoria interessato da un finanziamento di 4 milioni di euro, seguito ed ottenuto dal passato management della Vittoria Mercati a suo tempo rappresentato dall’amministratore unico Giombattista Di Blasi e dal direttore Davide La Rosa, grazie alle attività di interlocuzione con il già governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci, desidero informarvi che l’iter progettuale si è concluso ieri sera”. Lo dice il presidente dell’associazione dei concessionari della struttura di Fanello, Giuseppe Zarba.