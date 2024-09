Microcriminalità in provincia di Ragusa, Confcooperative: “Riscontri positivi dalla Questura”

Attualità

“Ringraziamo la Prefettura e la Questura, e più in generale tutte le forze dell’ordine, per avere accolto anche la nostra richiesta in ordine alla recrudescenza del fenomeno riguardante la microcriminalità in provincia di Ragusa, recrudescenza concernente, in parte, pure le nostre realtà associate. Abbiamo preso atto della buona volontà manifestataci in questa occasione e speriamo che si possa davvero guardare avanti con maggiore speranza. In ogni caso, i riscontri registrati sono più che positivi e ci invogliano a considerare con la dovuta fiducia il prossimo futuro”.