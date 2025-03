Modica, addio a Mimmo Pedriglieri

Attualità

E' stato per il territorio ibleo un punto di riferimento nell'arte della comunicazione e degli eventi

E’ venuto a mancare nel corso della notte Mimmo Pedriglieri (nella foto). Aveva 71 anni. I funerali domani, mercoledì 5 marzo, nella chiesa della Madonna delle Lacrime, alle 15. E’ stato un personaggio istrionico della provincia di Ragusa, genio della comunicazione e degli eventi. Ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale e gastronomico della provincia e non solo. Romano di nascita, ma modicano d’azione, Mimmo era istrionico e visionario. Profondo conoscitore del mondo del cibo, è stato l’artefice di alcune delle più fortunate iniziative del territorio. A cominciare da quando portò sullo schermo “Ragusa a tavola” per non parlare di “Mangia sano, scegli ragusano” e la Festa del Cioccolato, tutti eventi che portano la sua firma. In ultimo il trofeo del Mare, vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti del grande fratello blu.