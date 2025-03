Modica, affidato l’incarico per l’autopsia di Peppe Giurdanella

Cronaca

La decisione del pubblico ministero sulla salma dello sfortunato giovane morto nell'incidente stradale a Bussello

Sarà affidata nel pomeriggio di martedì al medico legale siracusano Walter Di Mauro, che si avvarrà del supporto di Pietro Zuccarello, tossicologo forense, l’autopsia sul corpo del modicano Peppe Giurdanella (nella foto), vittima della strada il 2 marzo scorso in contrada Bussello tra Modica e Ragusa. Lo ha deciso il pubblico ministero Silvia Giarrizzo. Come atto dovuto per eseguire l’esame autoptico è stato avvisato il conducente dell’autocarro coinvolto nell’incidente mortale, un modicano di 61 anni, indagato per il reato ipotizzato di omicidio stradale, difeso dagli avvocati Emilio Cintolo ed Antonio Di Pasquale. Giurdanella aveva 35 anni, lascia la moglie e due figlie di 5 ed 8 anni.