Modica, agevolazioni e accesso al credito: la Cna approfondisce temi cruciali per le piccole e medie imprese

Economia

Le associazioni territoriali di Ragusa e Siracusa insieme con la Cna Sicilia per illustrare le ultime novità su una materia cardine per il futuro delle attività produttive

“Agevolazioni e accesso al credito”. Questo il tema scelto dalle Cna territoriali di Ragusa e Siracusa che, con la collaborazione di Cna Sicilia, hanno promosso sabato scorso a palazzo della Cultura a Modica un incontro rivolto alle imprese e ai professionisti, risultato partecipato in maniera straordinaria. Un aspetto, quest’ultimo, messo in rilievo dal segretario territoriale della Cna di Ragusa, Carmelo Caccamo, che ha sottolineato l’impegno e la passione dell’associazione di categoria attorno alle esigenze delle pmi, evidenziando come, a distanza di pochi giorni dall’incontro tenutosi il lunedì precedente sulle prospettive del centro storico cittadino, si sia registrato un altro pienone, a conferma di come la Cna continui a essere sul pezzo per quanto riguarda le tematiche proposte.

Il presidente della Cna territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono, ha evidenziato come “la nostra associazione intende porre in rilievo il ruolo svolto dal credito, insostituibile per un’attività imprenditoriale, anche se ad essere maggiormente penalizzate sono le imprese di piccole dimensioni che formano il substrato produttivo della nostra realtà”. E’ intervenuta anche in questa occasione il sindaco Maria Monisteri che ha espresso la volontà di collaborare costantemente con l’associazione di categoria, sempre attenta ai bisogni delle imprese. La presidente di Cna territoriale Siracusa, Rosanna Magnano, ha puntato i riflettori sul lavoro sinergico delle due realtà territoriali nel sostenere con forza e convinzione il progetto di sviluppo del consorzio Unico teso a sostenere economicamente le aziende nei loro bisogni. Così come è accaduto anche per la propria esperienza personale, con la Cna e il consorzio fidi che l’hanno aiutata, insieme a tante altre imprese, sin dalla nascita, facendo assumere alle stesse una dimensione imprenditoriale sempre più consistente. Il segretario territoriale Cna Siracusa, Gianpaolo Miceli, che è tra l’altro componente del cda di Unico, ha aperto la seconda sessione dei lavori della tavola rotonda, tracciando un bilancio del lavoro svolto fino ad oggi dal confidi. “Siamo fondamentali per le imprese in ogni Comune e in ogni contrada dei nostri territori – ha detto – anche in quelli più isolati dove c’è una caserma dei carabinieri, c’è una chiesa e c’è una sede Cna pronta ad aiutare la micro e piccola impresa”. L’aspetto più interessante che è emerso il fatto che la Cna riesce ad assolvere appieno al ruolo di cerniera tra istituzioni e imprese.