Modica, agevolazioni e accesso al credito: le Cna di Ragusa e Siracusa in campo

Economia

Domani mattina a palazzo della Cultura un importante momento di confronto in collaborazione con la Cna Sicilia

Agevolazioni e accesso al credito. E’ il tema centrale della tavola rotonda che le Cna territoriali di Ragusa e Siracusa hanno organizzato, in collaborazione con Cna Sicilia, per domani, sabato 8 febbraio, al palazzo della Cultura (nella foto) a Modica. Saranno approfonditi gli argomenti relativi agli incentivi, ai bandi e agli strumenti di accesso al credito riservati a tutte le imprese. L’appuntamento al via dalle 9,30. Interverranno il direttore generale del consorzio fidi Unico Paolo Mariani, il direttore della Crias, Pietro Tortorici, il segretario regionale Cna Sicilia Piero Giglione, che è anche componente del cda Crias, e il project manager Crias Gianluca Guida. I lavori saranno introdotti dai presidenti Cna Siracusa e Cna Ragusa, rispettivamente Rosanna Magnano e Giuseppe Santocono, e saranno moderati dal giornalista del quotidiano economico “Il sole 24 Ore” Nino Amadore.